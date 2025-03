Niente acqua a Cosenza, Rende e altri 24 comuni. Caruso: «Sorical lavori senza sosta e ripristini la fornitura»

- Advertisement -

COSENZA – Questa mattina si è verificata una nuova rottura sulla condotta dell’acquedotto Abatemarco in località Marturano nel territorio di Cervicati. Per consentire la riparazione della perdita la Sorical ha sospeso nuovamente la fornitura dell’acqua che interessa non solo la città di Cosenza ma anche Rende, Mendicino e altri comuni della Provincia. La Sorical ha informato Palazzo dei Bruzi sottolineando che l’interruzione dell’erogazione della fornitura idropotabile si rende necessaria per eseguire i lavori di riparazione che, presumibilmente, termineranno nella stessa giornata di oggi, con conseguente ripristino dell’ordinaria fornitura idropotabile.

Una situazione praticamente simile a quanto accaduto esattamente una settimana fa per una nuova rottura. Per evitare che la città e i comuni interessati restino senza acqua nuovamente per diverso tempo, è intervenuto direttamente il sindaco di Cosenza Franz Caruso per che ha parlato della necessità di intervenire su un acquedotto oramai vetusto e soggetto a continue rotture e ha chiesto a Sorical di lavorare senza sosta per riparare la perdita e ripristinare subito l’erogazione idrica.

Caruso “Sorical lavori senza soluzione di continuità”

«Abbiamo avuto comunicazione da Sorical – ha detto il sindaco di Cosenza in un video – di una nuova rottura della condotta dell’acquedotto Abatemarco con un’interruzione della fornitura idropotabile che interessa Cosenza e altri 25 comuni. Questa è un’ulteriore prova di quando sia oramai indispensabile intervenire per modificare questa condotta, che produce ripetutamente disservizi e disagi alle comunità. Farò sicuramente richiesta alla Sorical di intervenire immediatamente, per ripristinare subito la fornitura dell’acqua ai comuni interessati. Non vorrei che si ripetesse quanto accaduto pochi giorni fa, quando si è verificata una nuova rottura sulla condotta dell’abatemarco».

“Domani inizia la Fiera di San Giuseppe e serve l’acqua”

«Siamo in una situazione già di emergenza per quanto riguarda la fornitura idropotabile e siamo in un periodo particolare. C‘è la fiera di San Giuseppe che parte domani mattina e c’è necessità di avere acqua. Per questo – conlude Caruso – chiedo a Sorical di intervenire senza soluzione di continuità per ripristinare la condotta e fornire subito l’acqua alla nostra città e ai comuni interessati».