Acquedotto Abatemarco KO. Niente acqua a Cosenza, Rende e molti comuni della provincia – ELENCO

COSENZA – L’ennesima rottura dell’acquedotto Abatemarco (ko una condotta di adduzione in località Vaditari nel territorio di Malvito), ha provocato la sospensione dell’erogazione idrica non solo nella città di a Cosenza ma anche in diversi comuni dell’area urbana e della provincia di Cosenza.

Interruzione idrica che riguarda, infatti, anche i comuni di San Donato di Ninea, Altomonte, San Sosti, Mottafollone, Sant’Agata di Esaro, Malvito, Santa Caterina Albanese, Roggiano Gravina, Tarsia, San Marco Argentano, Cervicati, Torano Castello, Bisignano, Montalto Uffugo, Lattarico, Mongrassano, Rende (compresa la zona dell’Unical), Cerzeto, Rota Greca, San Benedetto Ullano, Castrolibero. Sorical, fa sapere che l’erogazione ai cittadini per le prossime ore sarà garantita dagli accumuli ai serbatoi.

Ad esempio le utenze servite dalla Sorgente Capodacqua e fino ad esaurimento dalla vasca di Accumulo di San Marco Argentano (diramazione alta). A Cosenza, conclude la Sorical, per la sola utenza del Merano si renderà necessario anticipare l’orario di chiusura del serbatoio entro le ore 12:00. La carenza idrica continuerà nel pomeriggio e fino al riavvio dell’acquedotto previsto in serata. Questo significa che per il ritorno dell’acqua con molta probabilità bisognerà attendere le prime ore di domani mattina.