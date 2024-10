Montalto Uffugo, il festival internazionale “R. Leoncavallo” alla fiera del turismo di Rimini

MONTALTO UFFUGO – Il festival internazionale “Ruggiero Leoncavallo” approda al TTG Travel Experience, tradizionale fiera internazionale del turismo, in programma a Rimini il prossimo venerdì 11 ottobre. A guidare la delegazione montaltese a Rimini saranno il sindaco Biagio Faragalli, l’assessore alla Cultura, Turismo, Grandi Eventi, Silvio Ranieri, e il direttore artistico del festival, Antonio De Luca.

Gli occhi del mondo del turismo saranno rivolti verso questo importante evento che caratterizza la tradizione delle manifestazioni montaltesi. La città di Leoncavallo sarà, dunque, presente in questa selettiva vetrina mondiale, grazie allo sguardo attento del professore Peppino De Rose, economista esperto in politiche di coesione e programmi dell’Unione Europea, nonché docente universitario, il quale proprio nel festival internazionale “Ruggiero Leoncavallo” ha visto la carta vincente che il comune può giocarsi come opportunità di sviluppo e di crescita.

Circa 1000 buyer presenti, 26 padiglioni, 20 le regioni italiane, 55 destinazioni estere, 2.700 brand sono i grandi numeri che questa fiera snocciola e che per la prima volta in assoluto ospita il comune di Montalto Uffugo. Saranno giornate intense, durante le quali il patrimonio culturale montaltese, le peculiarità del territorio e le sue potenzialità, saranno oggetto di valutazione e ammirazione dei buyer provenienti da tutto il mondo, in un’ottica di commercializzazione e di scambio turistico. Volti soddisfatti, emozionati e protesi verso nuovi orizzonti di sviluppo della città, il sindaco Faragalli, l’assessore Ranieri, il direttore De Luca, sono pronti ad affrontare questa notevole sfida per la nuova Amministrazione comunale e per i montaltesi tutti.