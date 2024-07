Montalto Uffugo, Faragalli: “lunedì la giunta e poi la riorganizzazione della macchina amministrativa”

MONTALTO UFFUGO – Con l’insediamento della nuova giunta, che avverrà lunedì prossimo, inizierà ufficialmente il nuovo corso dell’Amministrazione comunale di Montalto Uffugo, guidata dal sindaco Biagio Faragalli. Giunta già pronta, come ha affermato in una intervista a QuiCosenza, ma per quanto riguarda i nomi il primo cittadino mantiene il riserbo più assoluto. “Subito dopo – ha spiegato sempre Faragalli – avvieremo la riorganizzazione della macchina amministrativa, quindi i capi servizio e il personale, perché la politica e la parte amministrativa devono avere una sinergia istituzionale affinché il Comune cammini meglio”.

