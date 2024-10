Montalto Uffugo, al via la prima edizione della “Fiera dell’Olio e dei Fichi”

MONTALTO UFFUGO – Inaugurata la stagione dell’olio in attesa della prima “Fiera dell’Olio e dei Fichi”. Il sindaco Biagio Faragalli, insieme all’assessore alle Attività Produttive, Ida Pasqua, hanno preso parte alla cerimonia di avvio presso i frantoi montaltesi. Giornate tutte dedicate alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali che raccontano le tradizioni locali, puntando sulla crescita economica. Su questo obiettivo l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Faragalli, in sinergia con l’Arsac ha promosso ed organizzato l’importante “Fiera dell’Olio e dei Fichi”, in programma il prossimo 19 e 20 ottobre, a Taverna di Montalto Uffugo.

Sapori, saperi e tradizione, saranno gli ingredienti della prima fiera, durante la quale stand gastronomici ed esperti del settore animeranno via Paolo Borsellino per far conoscere ai visitatori tutto il sapere che ruota intorno a questi due importanti prodotti che la terra offre, nonché deliziare i loro palati con degustazioni a tema. «Vivere insieme una festa che celebra i sapori e le tradizioni della nostra terra – commenta il sindaco – due giorni immersi nei profumi dell’olio e dei fichi, con momenti di condivisione per grandi e piccini. Invitiamo tutti a partecipare a questa bellissima esperienza, con stand gastronomici, giochi, musica e molto altro».

Il rilancio del territorio attraverso la produzione dei prodotti è l’obiettivo, infatti, che si prefigge l’Assessorato alle Attività Produttive, guidato da Ida Pasqua, così come lei stessa spiega: «Abbiamo inaugurato l’inizio della nuova stagione di produzione dell’olio presso i frantoi del territorio. Un prodotto che rappresenta un patrimonio economico per il nostro comune ed è protagonista indiscusso delle nostre terre e delle nostre tavole. Siamo orgogliosi di aver dato vita ad un percorso agroalimentare ed enogastronomico, iniziato a settembre e che proseguirà nei prossimi mesi, grazie alla tenacia e all’impegno di questa Amministrazione che – aggiunge l’assessore Pasqua – attraverso dei fondi ARSAC ha potuto e potrà valorizzare i prodotti del nostro territorio. Siamo pronti a sostenere e creare le condizioni idonee per rilanciare le attività del territorio e rendere il nostro comune sempre più appetibile per nuovi investimenti. Stiamo anche rilanciando la certificazione DECO, stiamo lavorando per avviare dei corsi di formazione di varia natura, che possano avvicinare anche le classi più giovani a nuove prospettive di lavoro. Con questa prima fiera – conclude – permettiamo ai nostri produttori di far conoscere e valorizzare le proprie eccellenze anche al di fuori del comune. La sinergia e la collaborazione tra attività produttive e Amministrazione comunale, siamo convinti che possa essere la chiave giusta per raggiungere qualsiasi obiettivo».