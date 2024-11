Montalto, topi davanti alla scuola di Pianette. Visione Comune «derattizzare subito»

- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO (CS) – La denuncia sui social arriva dal movimento cittadino Visione Comune di Montalto: “negli ultimi giorni, diversi alunni della scuola media di Pianette hanno segnalato la presenza di topi all’esterno del plesso. La situazione desta forte preoccupazione. L’Assessore preposto – scrive il comitato – solitamente responsabile dell’igiene pubblica e delle strutture scolastiche, dovrebbe occuparsi di una serie di controlli specifici per garantire la sicurezza degli ambienti scolastici”.

“Chiediamo, pertanto, con urgenza all’Assessore e alla Preside di chiarire se siano stati effettuati interventi di derattizzazione e quali misure siano state adottate per contrastare questo grave problema. Qualora non siano già stati programmati interventi, riteniamo necessaria la chiusura temporanea della scuola per una sanificazione e derattizzazione completa, a tutela della salute degli studenti e del personale della intera comunità scolastica. La presenza di topi negli ambienti frequentati da bambini e adolescenti comporta seri rischi sanitari. I roditori possono trasmettere diverse malattie. Confidiamo in un pronto intervento da parte delle istituzioni per risolvere la situazione e garantire un ambiente sicuro per i nostri alunni”. Visione Comune sottolinea di aver provveduto ad inoltrare segnalazione mezzo PEC in data 5/11/2024.