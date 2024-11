Montalto: mercatini di Natale, pista di pattinaggio, Luna Park. Domani apre il “Christmas Village”

- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO (CS) – Tutto pronto a Taverna di Montalto Uffugo per la 6 edizione del “Christmas Village” nel Palatenda “Ruggiero Leoncavallo” che per, la prima volta, si svolgerà nell’area Mercatale della frazione di Taverna, in via Misasi. Più di mille metri quadrati di esposizione al coperto, ospiteranno espositori con prodotti enogastronomici tipici, dolci natalizi ma anche tanto artigianato che caratterizza il periodo del Santo Natale.

Tra i vari stand si potranno ricercare prodotti unici nel suo genere, addobbi per alberi di Natale, artigianato per Presepi tutti realizzati a mano, articoli natalizi e oggettistica legata al periodo natalizio. Il villaggio di Natale Montaltese si candida ad essere il più grande dell’intera provincia di Cosenza, visto l’elevato numero di richieste provenienti da artigiani e commercianti calabresi ma non solo, ci saranno presenze anche da altre regioni.

Christmas Village: dal 24 novembre al 22 dicembre

Ci sarà anche il Luna Park e per la prima volta, la pista di pattinaggio. Saranno numerosi gli eventi musicali natalizi e non solo, con ospiti di caratura anche nazionale, con un’area eventi al coperto viste le temperature rigide classiche del periodo. Non ci resta che invitarvi a visitare il villaggio natalizio dal 24 Novembre al 22 Dicembre 2024, quest’oggi, mercoledì 20 novembre, alle ore 19:00 presso Palazzo Sant’Antonio a Montalto centro sarà svelato il calendario degli eventi con orari dettagliati anche di apertura e chiusura del Palatenda. Per questo vi invitiamo a seguire la pagina Facebook dell’Associazione Anspi – Taverna di Montalto Uffugo, per avere info dettagliate sull’evento.