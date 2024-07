COSENZA – Ben 750 mq in più, spazi funzionali, 7 ambulatori, un polifunzionale, tre accessi in autonomia per barellati e per casi di infezione, per un importo totale di 2 milioni di euro, di cui 1 milione e 200 mila euro come struttura edile e impiantistica e circa 900 mila euro in fondi POR, sui 10 in totale che l’Ospedale Civile dell’Annunziata è riuscito ad intercettare.

Sono i numeri del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cosenza, che vedrà alla guida il nuovo primario Domenico Lorenzo Urso e che, come promesso un anno fa dal commissario dell’A.O. Vitaliano De Salazar, è stato inaugurato questa mattina e nel mese di luglio 2024. Al taglio del nastro presenti anche il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, il rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone, il sindaco di Cosenza Franz Caruso il prefetto Vittoria Ciaramella.

Nuovo pronto Soccorso di Cosenza “ora garantire i servizi”

“Un Pronto Soccorso anche se è un problema che riguarda tutti i Pronto Soccorso d’Italia, dove adesso bisogna garantire un adeguato numero di personale sanitario, anche se quello che c’è già – ha spiegato il commissario dell’ A.O. di Cosenza Vitaliano De Salazar – bisogna farlo lavare meglio”. ll presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che si è detto soddisfatto per i tempi di consegna del nuovo pronto soccorso anche se rimane tanto da fare per la sanità in Calabria e per questa Azienda Ospedaliera.