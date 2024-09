Mister Italia 2024, Davide Mandarino ritorna a Cosenza con la fascia ‘Un bello per il Cinema’

COSENZA – Il 21enne di Cosenza Davide Mandarino ha conquistato venerdì sera a Pescara la fascia di “Un bello per il Cinema”. Il ragazzo cosentino era sul palco della centralissima piazza Salotto in lizza per il titolo di Mister Italia 2024 insieme ad altri 39 finalisti. Il titolo principale è stato conquistato dal 28enne bresciano Matteo Dall’Osto, ma c’è stata gloria anche per Davide arrivato fino in fondo a giocarsi la vittoria insieme ad altri 7 concorrenti, quelli cui la giuria ha attribuito singole fasce.

Per il 21enne di Cosenza, studente di recitazione con l’obiettivo di entrare nel mondo dello spettacolo, la soddisfazione di una fascia importante come quella de “Un bello per il Cinema”. La finalissima di Mister Italia è stata condotta da Beppe Convertini e ha visto nel ruolo di presidentessa della giuria tecnica l’attrice e showgirl Stefania Orlando.

Organizzato da patron Claudio Marastoni, nel corso degli anni il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.