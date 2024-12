Malarintha: appalti ambigui a Rende, assolto l’ex sindaco Manna (NOMI)

- Advertisement -

COSENZA – Appalti allegri al Comune di Rende. L’ex sindaco Marcello Manna è innocente in quanto assolto da tutte le accuse. Si è tenuta oggi, innanzi al gup del Tribunale di Cosenza Letizia Benigno, l’udienza preliminare dell’inchiesta Malarintha. L’operazione scattata nel novembre 2022 aveva coinvolto 72 indagati accusati a vario titolo di: corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, rivelazione di segreto di ufficio, falso in atto pubblico, turbativa d’asta, frode in pubbliche forniture, peculato e abuso in atto d’ufficio (che non è più considerato reato per effetto della Legge Nordio). Si tratta di funzionari, dirigenti, imprenditori e politici tra i quali appaiono appunto l’ex sindaco Marcello Manna e l’ex vicesindaco Annamaria Artese.

Gli appalti di Malarintha

Secondo l’accusa rappresentata oggi in aula dal pm Mariangela Farro gli indagati si sarebbero adoperati per affidare gare seguendo procedure ritenute irregolari dalla Procura di Cosenza. Tra le opere e gli affidamenti finiti nel mirino degli investigatori vi sono interventi di riparazione della rete fognaria, di manutenzione straordinaria del cimitero comunale, ma anche dello stesso palazzo sede del municipio, della piazzetta Padre Pio del Villaggio Europa, le gare per il centro semiresidenziale per minori Madre Teresa di Calcutta, il centro anziani, il palazzetto dello sport, il servizio di trasporto disabili della Rende Servizi e la riqualificazione dei quartieri Villaggio Europa e Viale dei Giardini dove ancora oggi lo scheletro del ponte pedonale in cemento.

Malarintha imputati dimezzati

Oggi al netto dei patteggiamenti e delle archiviazioni che hanno dimezzato il numero degli indagati il gup si è espresso sia in merito alla sentenza dei 6 soggetti che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato sia indicando chi dovrà essere processato con il dibattimento ordinario. Ad optare per la prima soluzione sono stati Marcello Manna per il quale il pm aveva chiesto la condanna a 8 mesi e 20 giorni di reclusione per un bando che.riguardava il centro diurno per minori Madre Teresa di Calcutta. Insieme all’ex sindaco seguono l’iter giudiziario “” veloce” anche Annunziata Maria Rita Cristaudo (chiesta pena di 6 mesi), Alessandro Sturino (richiesta condanna a 2 anni e 6 mesi) e Maria Brunella Patitucci (chiesti 4 mesi di reclusione). È stata invece invocata e accolta la richiesta di assoluzione per Maria Vittoria Campesi e Sandro Campesi.