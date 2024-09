Lieto fine: ritrovato Geppino Gallo. Era scomparso stamattina da Cosenza

COSENZA – È stato ritrovato in serata Giuseppe Gallo, conosciuto da tutti a Cosenza per la gestione di uno storico negozio d’abbigliamento e merceria di Cosenza. Dell’uomo si erano perse le tracce questa mattina intorno alle 11, quando era uscito con la sua Fiat 600 da Via Montesanto in direzione Via Panebianco senza far ritorno a casa.

Era così partito l’appello sui social, da parte dei figli e della famiglia, molto preoccupati con migliaia di condivisioni. In serata la buona notizia del suo ritrovamento.