L’Hotel luxury a 5 stelle a Via Popilia-Vaglio Lise: tra favorevoli e contrari, decide oggi il Consiglio comunale

COSENZA – Si discuterà oggi pomeriggio, nella seduta del consiglio comunale, il punto all’ordine del giorno che prevede “la realizzazione di un edificio multipiano con destinazione residence turistico-alberghiero da realizzare in area regolamentata da Pau (Piano Attuativo Unitario) Via Popilia-Vaglio Lise“. Il Comune ha fretta e punta alla realizzazione di un nuovo hotel a 5 stelle per rigenerare l’area di Vaglio Lise, dopo che la Regione Calabria, ha deciso di realizzare il nuovo ospedale nell’area dell’Unical.

L’area individuata è via Popilia, all’incrocio con via Sprovieri. Una struttura con un’altezza complessiva pari a 45,90 metri, per una volumetria complessiva pari a 18.301 metri cubi. composto da 60 moduli abitativi destinati a una clientela “scelta” e dotato anche di palestra, negozi e, persino, parcheggio sotterraneo e una nursery. Il progetto dovrà essere approvato dal Consiglio comunale. Solo dopo il via libera dell’aula potrà essere stipulata l’apposita convenzione che regoli i rapporti tra l’Amministrazione comunale e la società proponente per l’esecuzione degli interventi previsti dallo stesso Progetto.

Una questione spinosa con l’opposizione che ha evidenziato diversi dubbi sia perchè il progetto non è approdato nella conferenza dei capigruppo ma anche perchè, come ha spiegato Francesco Caruso, si tratta di “un’operazione del tutto imprenditoriale e commerciale” ma che l’Amministrazione comunale, vuol far passare come “intervento di riqualificazione di Via Popilia. Non è questo il concetto che abbiamo noi di riqualificazione. Un progetto partorito nella stanza del settore Urbanistica totalmente privo di un altro elemento che caratterizza il processo di rigenerazione, ovvero l’alta partecipazione sociale che avviene attraverso un grande coinvolgimento della popolazione nel processo decisionale”.

C’è poi da valutare che Cosenza ha sì una clientela business, ma il mercato è già saturo. Basti pensare alle strutture luxury realizzate su viale Parco e Via Panebianco. Il primo, nato per offrire una serie di servizi d’ospitalità di lusso, che è stato trasformato in appartamenti, mentre l’hotel di Via Panebianco mantiene attiva la sua struttura non senza difficoltà, grazie a quello che è stato costruito insieme all’albergo: centro commerciale e supermercati. Questo permette di poter accedere a dei finanziamenti. La costruzione di un Hotel Luxury comporta la presenza di tutta una serie di servizi a cominciare dai collegamenti. Con una stazione fantasma, collegamenti inesistenti e la totale assenza di servizi, avrebbe senso costruire un Hotel 5 Stelle? Vedremo cosa deciderà oggi il consiglio comunale di Cosenza.