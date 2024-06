COSENZA – L’annuncio arriva direttamente dall’Assessore all’urbanistica Pina Incarnato durante la seduta in consiglio Comunale a Palazzo dei Bruzi: “Oggi in consiglio Comunale abbiamo approvato un’importante convezione che consentirà di completare e riqualificare un edificio che oramai da 20 anni deturpa la nostra città. Parliamo del cosiddetto “Edificio Edera” (in via Francesco Cilea), che si trova difronte lo svincolo di Cosenza Sud. Da quello scheletro nasceranno nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica“. L’obiettivo è aumentare il numero di alloggi destinati a combattere l’emergenza abitativa in cui si trovano le persone maggiormente bisognose.

“Si tratta di una convezione – ha aggiunto l’Assessore – che vede in campo da una parte il Comune di Cosenza e dall’altra l’Aterp Calabria. Si sta lavorando ad progetto per realizzare da 16 a 22 alloggi di edilizia residenziale pubblica “una risposta importante da parte del Comune di Cosenza – ha concluso la Incarnato – per combattere l’emergenza abitativa“.