“La via crucis dell’Annunziata”. Si dimette anche lo storico primario di Radiologia Alfredo Zanolini

COSENZA – Non c’è pace per il più importante ospedale della città e della provincia. Dopo gli allagamenti, le dimissioni dal Pronto Soccorso del primario Domenico Lorenzo Urso (che aveva accettato l’incarico il nove aprile scorso subentrando al dimissionario Pietro Scrivano ma in realtà è rimasto operativo poco più di 30 giorni) che domani saranno esecutive, anche lo storico primario dottor Alfredo Zanolini si è dimesso dal Reparto di radiologia dell’Annunziata di Cosenza, rassegnando le dimissioni al Direttore Generale dell’azienda Vitaliano De Salazar.

Secondo indiscrezione a prendere il posto del dottor Zanolini, il primario di Radiologia Interventistica Giampiero Guido. Intanto resta confermato per il prossimo 2 settembre, davanti all’ingresso dell’Ospedale di Cosenza, un sit-in di protesta promosso dal Pd. Una manifestazione a difesa dell’Hub dell’Annunziata “presidio ospedaliero al servizio dell’intera provincia, il cui attuale management, con il feudatario di Catanzaro in testa, l’ha, miseramente, ridotto a un relitto bellico, nemmeno degno di un ospedale di Beirut”.