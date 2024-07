RENDE – Pubblichiamo la segnalazione di un automobilista sulla situazione di incuria e sporcizia in cui versa lo svincolo di Commenda-Roges lungo la Statale 107 Silana-Crotonese a Rende. Le rampe di accesso e uscita dalla Statale sono invase da una fitta vegetazione, in particolare dalle canne, che non solo riduce la carreggiata, ma rende pericolosa l’immissione sulla Statale soprattutto la notte.

Svincolo di Commenda-Roges invaso dalle canne

“Buongiorno voglio segnalare la situazione di incuria in cui versa lo svincolo di Commenda-Roges sulla Statale 107 “Silana-Crotonese” a Rende. Le rampe di accesso e uscita del suddetto svincolo, a poche centinaia di metri dalla rotonda dello Stadio Lorenzon, sono letteralmente invase non solo da sporcizia, ma soprattutto da una fitta vegetazione. In particolare dalle canne (Arundo donax) cresciute a dismisura. I lunghi e curvi fusti hanno oramai invaso buona parte della carreggiata. Questo crea una situazione di grande pericolo quando ci si deve immettere sulla Statale. Soprattutto la notte, infatti, le canne ostruiscono completamente la visuale non permettendo di vedere le auto che sopraggiungono. Chiedo, a chi di competenza, deduco sia competenza di Anas, di intervenire al più presto per ripristinare le normali condizioni di viabilità e sicurezza”.