La Polizia nelle scuole della Provincia per la “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”

COSENZA – Fornire le necessarie informazioni per sensibilizzare i giovani sul fenomeno della violenza contro le donne che, dall’inizio dell’anno in corso, ha causato la morte di circa 90 donne. La Polizia di Stato di Cosenza, diretta dal Questore Giuseppe Cannizzaro, in occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza sulle Donne” ha programmato numerose iniziative presso gli istituti scolastici di secondo grado dei Comuni di Cosenza, Rende, Diamante, Paola, Corigliano-Rossano e Castrovillari.

Teams della Polizia di Stato, costituiti in base a specifiche competenze e con personale altamente specializzato in materia, hanno fornito le necessarie informazioni per sensibilizzare gli studenti sul fenomeno della violenza alle donne che in poco meno di un anno ha visto morire circa 90 donne.

Alle alunne e agli alunni presenti, i Funzionari ed i Teams della Polizia di Stato, anche con l’ausilio di materiale divulgativo e illustrazioni multimediali, hanno sottolineato l’esigenza e l’importanza che riveste salvaguardare i diritti delle donne, stigmatizzando il fenomeno della violenza di genere, di tutte quelle forme di violenza psichica e fisica nei loro confronti, sino ad arrivare all’estremo gesto del “femminicidio”. Sono stati inoltre forniti spunti di riflessione su questioni fondamentali per la loro formazione, quali la cultura dell’affermazione dei diritti e del rispetto delle regole.

Il Questore in tale contesto, ha voluto affermare e sottolineare l’impegno costante della Polizia di Stato che, oltre agli interventi diretti e tempestivi in caso di segnalazione, supporta le vittime di violenza e soprusi con sostegni psicologici e logistici, anche in applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia. Nell’occasione è stato impegnato anche il Camper della Polizia di Stato della campagna “Questo non è Amore” con a bordo personale specializzato con un’equipe composta da appartenenti della Divisione Anticrimine.

La Questura di Cosenza ha aderito all’iniziativa denominata “Orange the word”, sottoscritta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con l’Associazione “Soroptimist International Italia” che prevede di illuminare simbolicamente di arancione le sedi degli Uffici di Polizia, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza.