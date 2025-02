La morte di Salvatore Iaccino, la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo: 4 indagati

- Advertisement -

COSENZA – La Procura di Cosenza ha aperto un’inchiesta sulla morte del 48enne Salvatore Iaccino, l’ultrà del Cosenza conosciuto da tutti con il soprannome di “Uccello”, morto lunedì 17 febbraio mentre si trovava all’interno della clinica Villa degli Oleandri di Mendicino. La Procura avrebbe iscritto nel registro degli indagati 4 persone: due OSS un medico ed un infermiere.

L’ipotesi di reato per la quale procede la Procura Bruzia è quella di omicidio colposo. Nei giorni scorsi è stata effettuata l’autopsia sul corpo del 48enne, disposta dal PM titolare dell’inchiesta, Domenico Frascino, che vuole verificare eventuali responsabilità per il decesso di Salvatore Iaccinio nell’ambito della struttura sanitaria in particolare se vi sia stata omessa vigilanza. Nei prossimi giorni saranno effettuati accertamenti tecnici irripetibili per ricostruire l’esatta dinamica.