HomeArea Urbana

Intossicati dal botulino: 12 ricoverati, 9 in rianimazione. De Salazar «il protocollo di emergenza ha funzionato»

il Dg dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza De Salazar sul focolaio di intossicazione da botulino "L'ospedale dell'Annunziata ha gestito bene l'emergenza con professionalità e professionisti. Al momento la situazione è sotto controllo anche se non è escluso qualche altro ricovero"

Marco Garofalo
Scritto da Marco Garofalo
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Sono dodici pazienti ricoverati all’Annunziata di Cosenza, di questi 9 si trovano in rianimazione (2 sono intubati in stress respiratorio) mentre 3 si trovano in Pronto Soccorso. Questo il dato ad oggi delle persone ricoverate a seguito del focolaio di infezione da botulino causato dal cibo consumato (uguale per tutti) dal un food truck a Diamante.

Le persone intossicate sono residenti e turisti che si sono trovati a consumare tutti lo stesso prodotto acquistato dal venditore ambulate sul lungomare. I dati sono stati illustrati nella conferenza stampa convocata dai vertici dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza con la presenza del Direttore Generale Vitaliano De Salazar, del direttore del Pronto Soccorso Pino Pasqua e dal primario di rianimazione Andrea Bruni. Non è escluso che nelle prossime ore possa registrarsi qualche altro ricovero.

De Salazar “in 4 ore abbiamo recuperato e somministrato il siero”

Il reperimento veloce delle fiale, vista la gravità di alcuni casi, è stato fondamentale e De Salazar spiega “di concerto con la Prefettura, il 118 e il Ministero della Salute abbiamo fatto una staffetta militare. In circa 4 ore un elicottero del 118 della regione Calabria è andato al San Camillo di Roma ed è riuscito a recuperare 9 antidoti. Abbiamo così somministrato subito 5 sieri alle persone che ne avevano necessità mentre altre 4 sono di scorta e oggi è tutto in sicurezza»

Annunziata ha funzionato come un Hub e gestito l’emergenza

Il Dg dell’AO spiega anche come sia stata gestita con la massima professionalità la situazione “l’ospedale dell’Annunziata ha gestito bene l’emergenza con professionalità e professionisti. Voglio prima di tutti ringraziare gli operatori di questo ospedale e al direttore della rianimazione, il dottor Bruni e il direttore sanitario Pasqua. Il sistema pubblico funziona, soprattutto nei casi di emergenza e questa ne è una dimostrazione. L’Annunziata ha funzionato come un Hub. Partiamo dal fatto che si tratta di situazioni di emergenza che non non hanno confini di territorio. È scoppiata qui in Calabria ma poteva succedere anche in Valle D’Aosta ed è legata ai comportamenti alle imprudenze e delle tradizioni”.

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Procede il progetto di rigenerazione degli spazi urbani degradati e fatiscenti, con un investimento economico che è pari a 15 milioni di euro

Cosenza, nuovo sopralluogo del sindaco a San Vito e Serra Spiga: al via la...

Area Urbana
COSENZA - "L'ampio e complesso progetto di rigenerazione di San Vito e Serra Spiga non è un'azione casuale, ma è stata pensata ed inseguita...

Incendio a Rende, il sindaco ordina bonifica e urgente verifica del capannone a Sant’Agostino

Area Urbana
RENDE (CS) - In merito all'incendio divampato nei giorni scorsi nei pressi di S. Agostino, il sindaco di Rende, Sandro Principe, ha emanato un'ordinanza...
San Martino di Finita eventi

A San Martino di Finita 4 giorni di eventi: “Jungle Night Party”, “Raduno dei...

Provincia
SAN MARTINO DI FINITA (CS) - San Martino di Finita si prepara a vivere giorni all’insegna della musica, della competizione e della comunità con...

Cosenza, brutale aggressione ad un 19enne. In 40 lo hanno accerchiato: «Figlio del pentito,...

Area Urbana
COSENZA - Lo hanno aggredito per strada chiamandolo "figlio del pentito, tu sei il figlio dell'infame" e lo hanno colpito ripetutamente. È questo il...
Carta Dedicata a te

Arriva la nuova carta “Dedicata a te” 2025: bonus da 500 euro per fare...

Calabria
COSENZA - Torna la Carta "Dedicata a te" 2025. Dopo l'attesa per i consueti tempi della macchina burocratica, è stato pubblicato il decreto attuativo...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36913Area Urbana22196Provincia19706Italia7979Sport3836Tirreno2837Università1443
-->
Marco Garofalo
Altri Articoli di Marco Garofalo

Leggi ancora

Provincia

A processo per un’autodichiarazione durante il Covid. Dopo 5 lunghi anni...

PAOLA - Dopo ben 5 anni, si chiude la vicenda giudiziaria di C. M., un 35enne di Lago, difeso dall'avvocato Francesco Bennardo del foro...
Illumina Sport e Salute
Area Urbana

Cosenza, un nuovo spazio pubblico per lo sport. Il playground sarà...

COSENZA - Assegnato al Comune di Cosenza un contributo di 200mila euro grazie al Progetto “Sport Illumina”, un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport...
Festival Delle Alici 2025
Tirreno

Al “Festival delle Alici del Tirreno Cosentino” prima serata da record....

Fuscaldo (CS) – Non poteva esserci inizio migliore per l'edizione 2025 del "Festival delle Alici del Tirreno Cosentino" a Fuscaldo, che ha visto ieri...
Concerti Estate 2025 provincia di Cosenza
Provincia

Brunori, Manu Chao, Nek, Rovazzi, Benji & Fede, Gabry Ponte… Tutti...

COSENZA - I migliori concerti estivi in provincia di Cosenza? Con l’estate, le piazze di piccoli e grandi centri, i teatri all’aperto e le...
Alfredo-Citrigno
Sport

Alfredo Citrigno «Guarascio parla di offerte “a costo zero”. La mia...

COSENZA - Le parole di Eugenio Guarascio, in particolar modo quelle sulle offerte per acquistare il Cosenza Calcio, definite dal patron "praticamente a costo...
Provincia

Passaggio di consegne al Rotary Club Mendicino-Serre Cosentine: la dott.ssa...

MENDICINO (CS) - Passaggio di consegne anche al Rotary Club "Mendicino-Serre Cosentine", con la Dott.ssa Sabrina Sinicropi che ha assunto la carica di Presidente...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA