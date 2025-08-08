Intossicati dal botulino: 12 ricoverati, 9 in rianimazione. De Salazar «il protocollo di emergenza ha funzionato»

- Advertisement -

COSENZA – Sono dodici pazienti ricoverati all’Annunziata di Cosenza, di questi 9 si trovano in rianimazione (2 sono intubati in stress respiratorio) mentre 3 si trovano in Pronto Soccorso. Questo il dato ad oggi delle persone ricoverate a seguito del focolaio di infezione da botulino causato dal cibo consumato (uguale per tutti) dal un food truck a Diamante.

Le persone intossicate sono residenti e turisti che si sono trovati a consumare tutti lo stesso prodotto acquistato dal venditore ambulate sul lungomare. I dati sono stati illustrati nella conferenza stampa convocata dai vertici dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza con la presenza del Direttore Generale Vitaliano De Salazar, del direttore del Pronto Soccorso Pino Pasqua e dal primario di rianimazione Andrea Bruni. Non è escluso che nelle prossime ore possa registrarsi qualche altro ricovero.

De Salazar “in 4 ore abbiamo recuperato e somministrato il siero”

Il reperimento veloce delle fiale, vista la gravità di alcuni casi, è stato fondamentale e De Salazar spiega “di concerto con la Prefettura, il 118 e il Ministero della Salute abbiamo fatto una staffetta militare. In circa 4 ore un elicottero del 118 della regione Calabria è andato al San Camillo di Roma ed è riuscito a recuperare 9 antidoti. Abbiamo così somministrato subito 5 sieri alle persone che ne avevano necessità mentre altre 4 sono di scorta e oggi è tutto in sicurezza»

Annunziata ha funzionato come un Hub e gestito l’emergenza

Il Dg dell’AO spiega anche come sia stata gestita con la massima professionalità la situazione “l’ospedale dell’Annunziata ha gestito bene l’emergenza con professionalità e professionisti. Voglio prima di tutti ringraziare gli operatori di questo ospedale e al direttore della rianimazione, il dottor Bruni e il direttore sanitario Pasqua. Il sistema pubblico funziona, soprattutto nei casi di emergenza e questa ne è una dimostrazione. L’Annunziata ha funzionato come un Hub. Partiamo dal fatto che si tratta di situazioni di emergenza che non non hanno confini di territorio. È scoppiata qui in Calabria ma poteva succedere anche in Valle D’Aosta ed è legata ai comportamenti alle imprudenze e delle tradizioni”.