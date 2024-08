Incidente sull’A2 tra gli svincoli di Cosenza Sud e Rende: coinvolte due auto, tre persone ferite

COSENZA – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Cosenza Sud e Cosenza Nord (Rende), in direzione Salerno. Secondo le prime informazioni l’incidente ha visto coinvolti una Fiat Freemont e una Volkswagen T-Roc: 3 le persone rimaste ferite per fortuna in maniera non grave e trasportate all’Annunziata di Cosenza per gli accertamenti del caso.

L’incidente sarebbe avvenuto poco prima della galleria “Serra Spiga”, subito dopo lo l’immissione verso Nord in A2 dalla rampa di accesso di Cosenza Sud. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, personale dell’Anas, i vigili del Fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza del tratto e delle vetture e la polizia Stradale di Acri per tutti gli adempimenti di competenza. Segnalati al momento solo lievi rallentamenti, mentre la circolazione stradale è stata ripristinata.