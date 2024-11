Incidente a Rende su via Mattia Preti, coinvolte un’auto e una moto

RENDE – L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio a Commenda di Rende, su via Mattia Preti, nei pressi del supermercato Interspar. Il tratto è quello che costeggia il torrente Surdo. Secondo i primi riscontri sarebbero due i mezzi coinvolti, un’autovettura e una motocicletta.

Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del mezzo a due ruote ma la dinamica è al vaglio dei carabinieri di Rende intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. Il conducente della moto sarebbe stato portato in ospedale in ambulanza. Il traffico su via Mattia Preti è rallentato e deviato per consentire i rilievi.