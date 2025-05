Avanti tutta con il Palasport indoor polivalente alla Città dei Ragazzi: 1100 mq e altezza di 7 metri

- Advertisement -

COSENZA – A meno di un anno dall’inizio dei lavori al Palasport indoor polivalente, questa mattina il sindaco Franz Caruso, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici, Damiano Covelli ed al dirigente Salvatore Modesto, hanno visitato il cantiere del costruendo Palasport all’interno della Città dei Ragazzi, che si avvale di un finanziamento complessivo di 2milioni e mezzo di euro pervenuti dal PNRR.

Caruso “i lavori avanzano, possiamo terminali entro il 2025”

“Sono molto soddisfatto per l’avanzamento dei lavori – ha affermato Caruso – che mi porta a pensare che l’impianto sarà ultimato addirittura entro la fine di questo 2025. Si tratta di una struttura importante a cui tengo molto, perché ospiterà varie discipline sportive, alcune delle quali destinate all’esercizio anche agonistico da parte delle persone con disabilità. Rappresenta, quindi, un altro fondamentale passo in avanti che stiamo compiendo nel percorso di integrazione avviato da tempo dalla mia Amministrazione e proiettato verso la realizzazione di una città sempre più inclusiva ed ecosostenibile”.

Valorizzerà un’area che ultimi decenni è stata abbandonata

“La decisione di ubicarlo nella Città dei Ragazzi, inoltre, non è casuale ma è ben ponderata e volta a valorizzare meglio e di più un’intera area che negli ultimi decenni è stata abbandonata. Questo a beneficio dei giovani dell’intera città e di tutta l’area urbana che devono poter praticare al suo interno anche attività sportive di qualità in un luogo che sarà bello, moderno, ecosostenibile e sicuro. L’opera – ha concluso il sindaco – è finanziata dal PNRR, ha avuto il plauso del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e colloca Cosenza tra le città al di sotto dei 100 mila abitanti, più virtuose nell’utilizzo di questi importanti fondi”.

Covelli: “un palasport inclusivo per tutti”

“Un palazzetto pensato per tutti – ha detto dal canto suo l’Assessore Damiano Covelli. Un luogo, soprattutto, che garantirà inclusione ed integrazione che ci pone in questi ambiti tra le realtà urbane più avanzate perché non tutte le città possono vantare impianti sportivi di questo genere. Mi piace ricordare, peraltro, che anche l’area esterna sarà integrata con un campo polivalente destinato ad attività sportive complementari (pallavolo e pallacanestro)”.

I numero del Palasport indoor polivalente

Il Palasport indoor polivalente si svilupperà su un’area di circa 1100 m.q., avrà un’altezza interna netta di 7 metri e sarà edificato nell’area polivalente della Città dei Ragazzi già attrezzata per attività formative e ludico-ricreative destinate ai bambini e ai ragazzi. All’interno, la struttura ospiterà uno spazio polivalente per l’attività sportiva, spogliatoi e servizi per atleti, spogliatoi per giudici di gara e istruttori, un locale deposito e un locale di primo soccorso.