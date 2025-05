Ospedale di Trebisacce: dopo la TAC da metà maggio operativo anche il nuovo mammografo

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – Dopo l’installazione ed il collaudo delle scorse settimane, i prossimi martedì 13 e mercoledì 14 Maggio è previsto il training sul nuovo mammografo istallato nel Presidio Ospedaliero Chidichimo di Trebisacce. Con uno specialist saranno effettuate le prime prestazioni cui seguirà regolare programmazione. È quanto fa sapere la presidente della terza commissione sanità del Consiglio Regionale Pasqualina Straface sottolineando come sia, questo, un ulteriore passo in avanti verso la normalizzazione dell’offerta sanitaria anche di questo territorio, impegno ed obiettivo rispetto al quale l’attenzione del presidente e commissario ad Acta Roberto Occhiuto resta altissima e concreta. “Ancora una volta agli annunci – aggiunge – preferiamo la constatazione dei risultati”.

La Presidente Straface ha colto l’occasione per ringraziare e complimentarsi con tutta l’equipe di medici, tecnici e collaboratori e, in particolare, con il Direttore Facente Funzione Maria Romano dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia dello Spoke di Castrovillari, a cui fa capo anche Trebisacce e con il dirigente medico della radiologia del Chidichimo, Francesco Odoguardi, per la puntuale attività di programmazione portata avanti.

«Con la nuova TAC di ultima generazione, prima e con il nuovo mammografo ora – conclude Pasqualina Straface – il reparto di radiologia del Chidichimo potrà ambire ad essere un presidio fondamentale per la prevenzione a beneficio dei pazienti di questo territorio e delle regioni limitrofe».