Rossella Gallo: “Rende deve tornare a investire nei giovani. Basta con chi blocca il futuro”

RENDE – «In questi anni, i giovani di Rende sono stati troppo spesso lasciati ai margini. Hanno vissuto la città senza poterla abitare pienamente, senza spazi di aggregazione, senza opportunità concrete di espressione, partecipazione e crescita. È una condizione che non possiamo più accettare, ed è una delle ragioni fondamentali che mi hanno spinta a candidarmi alla guida della città». È quanto scrive in una nota la candidata a sindaco di Rende Rossella Gallo che nel suo programma elettorale dedica ampio spazio ai giovani «non sono solo il futuro – spiega – sono il presente vivo della nostra comunità. Rappresentano una risorsa strategica per rilanciare Rende sul piano culturale, sociale ed economico. Eppure, per troppo tempo, sono rimasti invisibili nelle politiche pubbliche. È tempo di cambiare approccio, mettendo al centro formazione, creatività, cittadinanza attiva e lavoro».

Pronti a istituire una Consulta Comunale dei Giovani

«Vogliamo istituire una Consulta Comunale dei Giovani come organo permanente di ascolto e proposta. Vogliamo riqualificare locali comunali inutilizzati per trasformarli in spazi per la cultura, il coworking, la musica, lo sport, la socialità come beni comuni. Vogliamo sostenere idee e progetti dal basso con bandi e microfinanziamenti, promuovere percorsi di cittadinanza attiva nei quartieri e nelle scuole, creare nuove sinergie con l’Università della Calabria e l’area industriale per incentivare startup e imprese giovanili. E vogliamo che lo sport diventi davvero uno strumento di inclusione, benessere, partecipazione».

Rende deve tornare a parlare il linguaggio delle nuove generazioni

«A Rende esistono ancora figure che, da anni, occupano la scena politica senza lasciare spazio a nessun rinnovamento. Con la loro presenza ingombrante bloccano ogni possibilità di futuro. Non possiamo permettere che le nuove generazioni restino ostaggio di un sistema che si ripete senza visione. Io sono qui per aprire le porte, non per custodirle. Essere giovani a Rende – conclude la Gallo – non deve più significare dover partire per cercare altrove un futuro. Vogliamo costruire le condizioni per restare, crescere, partecipare e contribuire allo sviluppo della nostra città. Rende deve tornare a parlare il linguaggio delle nuove generazioni, con rispetto, fiducia, coraggio.