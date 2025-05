La Nave scuola Amerigo Vespucci a Reggio Calabria, Occhiuto «incontro di due eccellenze»

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – L’ormeggio è avvenuto poco prima delle 8 alla banchina di Levante del porto reggino da cui ripartirà la mattina presto del 7 maggio per navigare verso Palermo. L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri.

Dopo l’ormeggio e la welcome ceremony, è partito un vasto programma di incontri, con un triplo appuntamento, tra oggi e domani.

Occhiuto «due eccellenze: la nave più bella del mondo e la Calabria»

“Oggi ci sono due eccellenze che si incontrano, una universalmente riconosciuta, nave Vespucci, la nave più bella del mondo e un’altra la Calabria che ha bisogno di farsi conoscere come eccellenza”. A dirlo il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto al termine della welcome ceremony alla quale hanno partecipato autorità civili e militari, tra le quali la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, la prefetta di Reggio Calabria Clara Vaccaro, il sindaco Giuseppe Falcomatà e il comandante interregionale Marittimo sud ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro.

“Abbiamo deciso – ha aggiunto Occhiuto – di allestire insieme anche un villaggio all’interno del quale si parlerà dello sviluppo della Calabria. Abbiamo chiesto agli organizzatori del ministero della Difesa, attraverso la società Difesa e servizi, di chiamare qui investitori turistici. Ho bisogno di attrarre investimenti turistici e l’occasione è la Vespucci, può essere propizia anche a stimolare un interesse ad investire nel settore turistico in Calabria”.

Wanda Ferro ha sottolineato come il Vespucci “rappresenta il genio, la bellezza, l’eleganza e soprattutto l’italianità che è apprezzata nel mondo. Quindi un grazie particolare alla scelta voluta dal ministro Guido Crosetto, dal governo di far conoscere soprattutto alle giovani generazioni non soltanto una straordinaria storia ma tutti coloro che la vivono al proprio interno attraverso il Corpo della Marina militare che ha una sua storia una sua tradizione e quindi una nazione che guarda alle radici profonde ma proiettata al futuro”. “Questo – ha aggiunto – è il segnale che volevamo lanciare in una Calabria straordinaria che, come ha sottolineato il governatore Occhiuto, significa la possibilità, attraverso l’eccellenza dell’Amerigo Vespucci, far conosce una terra di tante straordinarie capacità, intelligenze e qualità”.

“Amerigo Vespucci – ha detto l’ammiraglio Montanaro – significa storia, tradizione e anche mutua conoscenza con la popolazione. Lo scopo di questo tour Mediterraneo in continuità con il tour mondiale è proprio quello di far comprendere alla popolazione italiana quanto il Vespucci ha potuto rappresentare nel suo tour mondiale, 5 continenti, 30 paesi, 35 porti differenti e nei quali, partendo da un’esigenza di carattere formativa, poi per un’iniziativa del ministro della Difesa Crosetto ha anche rappresentato un’occasione unica per cementare rafforzare le missioni internazionali con gli altri Paesi e, non ultimo, quello di promuovere il made in Italy, l’eccellenza non soltanto dal punto di vista militare ma anche nella tecnologia, nella scienza nella cultura”.

Il sindaco Falcomatà ha evidenziato come la presenza del Vespucci a Reggio, “è un gradito ritorno e il fatto che la nostra cittadinanza sia pronta e abbia voglia di riscoprire, ancora una volta, le bellezze di questa nave è testimoniata dal fatto che le prenotazioni per le visite sono state polverizzate in pochissime ore. Insomma, una città che anche attraverso questi eventi, riesce fare bella mostra di sé, riesce a promuovere la propria immagine, in Italia e all’estero”.

L’Amerigo Vespucci incontra i Bronzi di Riace – ingressi calmierati al Museo

La tappa della Vespucci a Reggio Calabria, città dei Bronzi, non poteva non legare insieme bellezza e cultura. È stata questa l’idea che tappa dopo tappa unisce la presenza della storica nave scuola alla cultura ed alla storia di ciascun territorio. “Vespucci Incontra”, questo il titolo dell’iniziativa promossa dal Ministero della Difesa e da quello della Cultura.

“Con la formula del ‘Vespucci incontra’ qui a Reggio Calabria, il Vespucci incontra i Bronzi di Riace – ha spiegato – Luca Andreoli, Amministratore delegato di Difesa Servizi Spa, società in house del Ministero della Difesa -. La formula prevede ingressi calmierati per tutti quelli che desiderano vedere questi due straordinari e unici reperti archeologici e siamo ben felici di poter agevolare questo desiderio. Nei giorni in cui il Vespucci farà tappa a Reggio Calabria, il Museo Archeologico Nazionale osserverà orari di apertura straordinari“.

“Questo – ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto – è il risultato di un confronto tra me e l’AD di Difesa Servizi S.p.A. che ringrazio e sono anche grato al ministero della Cultura ed al Museo Nazionale della Magna Grecia, perché il Vespucci, che è universalmente riconosciuto come un’eccellenza italiana, deve essere anche veicolo per far conoscere altre eccellenze italiane. In Calabria ne abbiamo moltissime, come i Bronzi di Riace che sono un attrattore turistico di primaria importanza per tutto il Paese. È bello che Vespucci e Bronzi si incontri qui a Reggio”.

“Accanto all’ingresso agevolato per la visita al Museo Nazionale, lanciamo in questa occasione la firma di un protocollo nazionale che la società Difesa e Servizi S.p.A. ha firmato venerdì scorso con la Direzionale nazionale Musei diretta dal prof. Mauro Osanna – ha affermato il direttore del Museo nazionale di Reggio Calabria Fabrizio Sudano -.

Accordo che permetterà nelle 15 tappe italiane del Tour Mediterraneo Vespucci, a tutti i visitatori che ne faranno richiesta di visitare i luoghi della cultura di questa città. Una eccellenza italiana che incontra le eccellenze italiane culturali. Un compimento unico per la missione culturale e diplomatica della Vespucci”.

Comandante Lai: “Tour è stato un grande successo”

“L’incontro tra popoli e nazioni è sempre qualcosa di positivo, da sempre è un valore aggiunto ed è qualcosa che questo tour mondiale ha dimostrato”. A dirlo il comandante della nave scuola della Marina Militare italiana Amerigo Vespucc,i ormeggiata da stamani a Reggio Calabria, capitano di vascello Giuseppe Lai. “Questo tour mondiale – ha aggiunto – è il secondo di nave Amerigo Vespucci a distanza di vent’anni del precedente che è stato nel 2002 2003. Un tour mondiale che è nato come un’iniziativa della Marina Militare ma che è stato preso dal ministro Crosetto come un’occasione per portare in giro per il mondo non soltanto la difesa e nave Vespucci ma tutta l’Italia, queste sono state le sue parole quando la nave è partita da Genova il 1 luglio 2023. In questi 21 mesi di tour intercontinentale è stato un crescendo, di attività, di incontri con popoli diversi: 30 nazioni, 35 porti toccati quattro passaggi dell’equatore, lo storico passaggio di Capo Horn, la traversata del Pacifico. Sono tutte grandi emozioni e poi il villaggio Italia che ha accompagnato la nave in 8 soste molto importanti. E’ stato un grande successo”.

“Villaggio Italia ha – detto il comandante del Vespucci – ha sicuramente promosso le eccellenze italiane. E’ stato un mini Expo itinerante che ha accompagnato le soste di nave Amerigo Vespucci in 8 porti tra i più importanti del giro del mondo, Los Angeles, Tokyo, Singapore, Mumbai, Abu Dhabi, Doha, Jeddah. E’ stato un modo per proporre il meglio dell’Italia e farlo vedere in in tutto il mondo a 360 gradi. Chiaramente il Vespucci ha già insita in se oltre alla funzione di nave scuola anche quella di ambasciata galleggiante. Il villaggio Italia è stato un valore aggiunto da questo punto di vista nell’amplificare questo messaggio”.

“Cosa si prova a comandare il Vespucci? Un’emozione fortissima, un’emozione che ho provato dal momento stesso in cui mi hanno detto che avrei assunto questo incarico – ha detto Lai -. E’ un’emozione che si rinnova tutti i giorni al comando di questa splendida nave in una avventura ancora più splendida come il giro del mondo”.

Disabili in visita su Vespucci donano un quadro

“Ho voluto dedicare una mia opera a questa stupenda nave, realizzando un dipinto dal titolo ‘Orgoglio italiano’, dove raffiguro il Vespucci mentre attraversa impavida un’immensa onda e sotto un cielo rosso solca il mare con forza e passione”. Alberta Dito, ragazza affetta da sindrome di down, laureata dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, descrive così l’ultima sua opera, che sarà donata domani al comandante di nave Amerigo Vespucci, capitano di vascello Giuseppe Lai.

Quella di Alberta Dito è una delle iniziative del panel promosso dal ministero della Disabilità, dedicato all’impatto delle nuove tecnologie sulla vita delle persone con disabilità. Presenti in tanti i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone down di Reggio Calabria, con la loro presidente Veronica Marrapodi. Non ci sono limiti. Non ci sono barriere. “E’ assolutamente così, spiega la presidente Marrapodi – Tutti i nostri ragazzi sono consapevoli di avere comunque una difficoltà. Li porteremo a bordo della Vespucci, e, in maniera semplice, spiegheremo loro i vari ambienti della nave e come si vive a bordo. Siamo presenti in 25, con una fascia d’età che va da un anno a 45 anni di età”.