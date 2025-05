Unical, il Prof. Fabrizio Greco riconfermato direttore del dipartimento di Ingegneria civile

- Advertisement -

RENDE – Il professore Fabrizio Greco, ordinario di Scienza delle costruzioni, è stato rieletto direttore del Dipartimento di Ingegneria civile (DINCI) dell’Università della Calabria. Gli aventi diritto erano 50 e l’affluenza al voto è stata del 100%. Il direttore uscente ha ottenuto 48 preferenze (96%), lo scrutinio ha registrato 2 schede bianche o nulle.

Fabrizio Greco – che resterà in carica fino al 31 ottobre 2029 – dirige il DINCI dallo scorso giugno, quando si celebrò un turno di elezioni suppletive indetto ai sensi dell’art. 8.1 dello Statuto d’Ateneo per ottenere l’allineamento della durata dei mandati direttoriali a quella dei mandati senatoriali.

Fabrizio Greco tra i migliori scienziati al mondo

Fabrizio Greco è professore ordinario di Scienza delle Costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria dal 2017. È inserito, sin dall’anno 2019, nel top 2% della classifica dei migliori scienziati al mondo stilata dalla Stanford University sulla scorta del database SCOPUS e pubblicata sulla rivista “Plos Biology”. Incluso, dall’anno 2023, nel World Ranking dei Best Scientists in Mechanical and Aerospace Engineering pubblicato da Research.com, svolge attività di revisione per oltre 40 riviste internazionali di prestigio e per numerosi enti di ricerca pubblici, internazionali e nazionali. Ha partecipato, sin dal 2001, a numerosi progetti di ricerca relativi a bandi competitivi finanziati dal MUR, svolgendo anche il ruolo di Responsabile scientifico. Autore di oltre 300 lavori scientifici pubblicati, dei quali 140 sono articoli pubblicati su riviste internazionali con referaggio.

Sin dal 1999 svolge attività di insegnamento nell’ambito delle discipline della Scienza delle Costruzioni in diversi corsi di studio, tra i quali quelli di Ingegneria Civile ed Ingegneria Edile-Architettura. Ha svolto il ruolo di Coordinatore del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura dal 2019 al 2024.