Incidente a Montalto tra un’auto e una bici, ciclista trasportato all’Annunziata

MONTALTO UFFUGO – L’impatto è avvenuto questa mattina a Settimo di Montalto, su via Trieste ed ha visto coinvolti un’auto ed una bicicletta. Ad avere la peggio il ciclista finito rovinosamente sull’asfalto. Secondo quanto emerso il conducente della vettura si è fermato a prestare soccorso. Allertata un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al ciclista per poi trasferirlo al Pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale di Montalto per i rilevi e per regolamentare il traffico che è tornato alla normalità nel giro di un’ora.