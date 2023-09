Incidente a Cosenza, è deceduto in ospedale il 17enne che era a bordo della moto

COSENZA – Si è spento in ospedale A.R., il diciassettenne rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto tra via Falvo e via Martorelli. Secondo quanto emerso il ragazzo era a bordo di una motocicletta quando ha impattato prima contro un’auto della Polizia e finendo poi contro il muro di un edificio.

Soccorso dai sanitari del 118, le sue condizioni erano critiche e nonostante il ricovero in terapia intensiva, è deceduto nel pomeriggio. Sull’incidente la Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo al fine di accertare l’esatta dinamica su quanto accaduto. I veicoli sono stati posti sotto sequestro.