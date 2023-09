Grave incidente a Cosenza, 17enne a bordo di una moto impatta contro un’auto della Polizia

COSENZA – Incidente questa mattina a Cosenza, tra via Falvo e via Martorelli. Secondo quanto reso noto dalla Polizia, una moto di grossa cilindrata, priva di assicurazione e revisione, condotta da un minore, un 17enne, sprovvisto di patente, ha prima impattatato contro un’auto della Polizia che si trovava in transito e in servizio e poi, di rimbalzo, è finita contro il muro di un palazzo.

Il giovane, soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in ospedale dove si trova ricoverato in prognosi riservata in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la Squadra Infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi e per accertare la dinamica dell’impatto. La motocicletta, dopo mirati accertamenti, è risultata di proprietà di un soggetto con precedenti penali. Dell’accaduto è stata informata la Procura dei Minori di Catanzaro.