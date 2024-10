Improvvisa rottura sull’Acquedotto del Bufalo: dal pomeriggio Cosenza senza acqua

COSENZA – A causa di una improvvisa rottura sulla condotta dell’Acquedotto del Bufalo, verificatasi nel pomeriggio di oggi in località Ceci di Lorica, nel comune di Aprigliano, si sta registrando in città, alle utenze alimentate dal sistema idraulico dello stesso Acquedotto del Bufalo, una interruzione e/o riduzione della fornitura idropotabile. Lo ha comunicato al Comune di Cosenza la Sorical. “I lavori di riparazione – informa Sorical – saranno conclusi nella giornata di domani, mercoledì 2 ottobre, con conseguente ripristino delle ordinarie forniture alle utenze servite”. Si avvisa la cittadinanza che anche dopo il termine dei lavori potrebbero avvertirsi ancora dei disagi, finché l’ordinaria erogazione non tornerà a regime

- Pubblicità sky-