COSENZA – Proseguono senza sosta le operazioni di rimozione delle auto abbandonate a Cosenza e nelle frazioni (vale anche per i furgoni e altri tipi di mezzi). Un’operazione portata avanti dal Decoro Urbano del Comune di Cosenza che non si ferma: «andrà avanti fino all’azzeramento e alla bonifica totale di tutti i veicoli lasciati all’incuria e al degrado». Se ne contano a centinaia su tutto il territorio comunale e le segnalazioni dei cittadini si susseguono senza sosta.

Una volta ritirati, i mezzi vengono rottamati presso gli appositi centri di raccolta, per una successiva radiazione e rottamazione presso una ditta di autodemolizioni con la quale il Comune ha siglato una convenzione. Si tratta di un fenomeno non indifferente e, purtroppo, in costante crescita, che non fa che deturpare l’ambiente e la città.

Auto abbandonate a Cosenza: rimesse il 40% di quelle censite

Solo ieri ne sono state rimosse altre 5 a Cosenza per una media di 4/5 mezzi ritirati a settimana. Da quando è iniziata la bonifica, poco meno di dieci mesi, sono state rimosse dall’intero territorio comunale circa 200 auto mentre il numero di quelle censite è salito alla non proprio “invidiabile” cifra di circa 500.

Possibile rimuovere solo le auto non sottoposte a sequestro

La rimozione riguarda, è bene rimarcarlo, le auto senza targa o quelle su cui non è presente un decreto di fermo e sequestro da parte delle forze giudiziario. Occorre dunque la preventiva autorizzazione del magistrato. Attraverso un controllo incrociato si da il via libera alla rimozione. Per questo il Comune chiede pazienza anche per quelle auto censite e segnalate da diversi mesi e non ancora ritirate. Obiettivo dichiarato è l’azzeramento totale dei veicoli mentre i proprietari, a cui si risalirà, saranno sanzionati e perseguiti per legge.