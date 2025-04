Cosenza: auto abbandonate usate come deposito di rifiuti, residenti chiedono la rimozione

- Advertisement -

COSENZA – Lo scorso anno a Cosenza era partita un’attività di bonifica che avrebbe dovuto portare alla rimozione di tutte le auto abbandonate sul territorio comunale con la seguente sanzione per i trasgressori. Il Comune aveva iniziato a rimuovere gran parte di questi mezzi, molti dei quali devastati, depredetati delle componenti. A settembre 2024 dopo sette mesi dall’inizio delle attività di bonifica, erano stati rimossi 75 veicoli (tra auto e furgoni), e censiti oltre 300 veicoli. Il tutto, grazie anche alla collaborazione dei cittadini che hanno segnalato la presenza in città di questi mezzi.

Viale della Repubblica

Evidentemente ancora non è stato possibile eliminare tutti i veicoli che versano in uno stato d’abbandono ma, ancora una volta i cittadini segnalano che, nella zona tra Via Federico Fellini e Piazza Giovanni XXIII, nei pressi della villetta di Viale della Repubblica, alcune auto, aperte, sventrate e dunque accessibili da chiunque, sono diventate persino delle discariche in cui vengono lasciati rifiuti. Un abbandono nell’abbandono.

“In particolare una Fiat Punto di colore verde, aperta e con alcuni vetri laterali aperti, ‘ospita’ spazzatura. Nella stessa area ci sono altri due mezzi, che – dichiara un residente – finiranno allo stesso modo. Da tempo assistiamo a questo scempio e tra l’altro, queste vetture, occupano anche posti per parcheggiare”.

“Sappiamo che il Comune ha provveduto alla rimozione di molte vetture in città in questo stato, ma chiediamo un intervento celere, anche perchè queste auto sono spesso aperte e rappresentano un pericolo anche da un punto sociale oltre che ambientale. Gli abitacoli distrutti infatti, possono diventare una dimora per i senzatetto e i tossicodipendenti“.