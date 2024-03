Il Centro per l’impiego rimane a Cosenza: sarà ubicato in via Giulia

COSENZA – “Il Centro per l’impiego rimane a Cosenza – afferma il sindaco Franz Caruso – E’ un risultato importante che ho perseguito tenacemente e di cui devo dare merito anche all’assessore Calabrese, con cui mi sono interfacciato, riuscendo a superare ostacoli tecnici e burocratici. Il Comune di Cosenza ha messo a disposizione una struttura rilevante del proprio patrimonio immobiliare che con il contributo della Regione Calabria, sarà riqualificata per ridare dignità al CPI”. Lo stabile in questione è l’ex scuola primaria Mario Dionesalvi di via Giulia.

Presieduta dal sindaco Franz Caruso, si è riunita questa mattina la Giunta Comunale che ha discusso ed approvato diversi provvedimenti, tra cui lo schema di accordo con i Comuni per l’adeguamento infrastrutturale delle sedi dei Centri per l’impiego a valere su fondi PNRR di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.81 del 04/03/ 2024 in merito all’intervento di rifunzionalizzazione dell’ immobile dell’ex scuola primaria Mario Dionesalvi di via Giulia, da adibire a sede CPI Cosenza.

Centro per l’impiego: sede di Cosenza chiusa da 2 anni

Al momento, la sede utilizzata negli uffici situati nel complesso della stazione ferroviaria di Vaglio Lise, è chiusa al pubblico dal 25 maggio del 2021, perché non più adeguata sul piano strutturale e nemmeno per l’ampiezza degli spazi. Un disagio non indifferente per i cittadini, visto che l’ufficio di Cosenza è focale rispetto alle sedi periferiche e gestisce l’utenza più grande di tutta la provincia, costituita da circa 330 mila abitanti. Prima della pandemia, la media era di 170 accessi giornalieri per il disbrigo di pratiche burocratiche, la ricerca di un’occupazione e tutti i servizi essenziali nell’ambito delle politiche attive in materia di collocamento ordinario e obbligatorio. Per adesso tutti i dipendenti di Cosenza e i nuovi arrivati, sono ospitati (temporaneamente) in un piano all’interno del Palazzo degli Uffici vicino la stazione di Cosenza. Una sede assolutamente provvisoria.

“Con impegno e costanza- conclude Franz Caruso – dopo diverso tempo abbiamo portato a soluzione un altro grave problema ereditato e riferito proprio al centro per l’impiego. Sono soddisfatto per il lavoro portato avanti perché da sempre consapevole che l’ allocazione del CPI nella città capoluogo di provincia è nevralgica per tutti i comuni limitrofi e dell’area urbana“.