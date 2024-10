Hotel di lusso a via Popilia, Granata «nessun atto trasmesso alla Regione, sindaco faccia chiarezza»

COSENZA – “Nella deliberazione nr. 46 del 09/10/2024 di approvazione del consiglio comunale di Cosenza dell’Hotel cinquestelle in Via Popilia, il competente ufficio comunale ha espresso parere favorevole al rilascio autorizzativo e 19 consiglieri comunali più il sindaco hanno approvato il provvedimento”.

“Dall’istanza di accesso agli atti – dichiara il Presidente dell’Associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata – presentata presso la Regione Calabria, il Dipartimento Territorio e tutela dell’ambiente con lettera prot. n. 664850 del 23/10/2024 del Dirigente del settore Urbanistica, vigilanza edilizia, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile ci comunica che a questo settore non risultano trasmessi atti endoprocedimentali riferibili al progetto per la realizzazione di due edifici con destinazione residenziale in area regolamentare da piano particolareggiato “Muoio” e progetto per la realizzazione di un edificio multipiano con destinazione residenze-turistico alberghiere a vaglio Lise”.

Granata chiede al “sindaco della città di Cosenza Franz Caruso, la giunta e il consiglio comunale di fare chiarezza sulla mancanza del parere del settore Urbanistica della Regione Calabria”.