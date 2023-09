COSENZA – E’ Giovan Battista Perciaccante il neo presidente di Confindustria Cosenza. Perciaccante Succede a Fortunato Amarelli. Il nuovo presidente degli industriali cosentini, ha spiegato che proseguirà il lavoro sin qui svolto dai suoi predecessori. Da Fortunato Amarelli che ha ricoperto il ruolo di presidente in un periodo difficilissimo, quale quello del Covid prima e della guerra in Ucraina dopo a Natale Mazzuca.

Le priorità sono quelle di riqualificare la Pubblica Amministrazione e soprattutto quella di trattenere i giovani calabresi e in ultimo ma non per ultimo c’è la necessità che la Calabria si liberi definitivamente dalla soggezione della criminalità organizzata. Tra i numerosi ospiti intervenuti all’assemblea degli industriali cosentini, il presidente nazional di Confindustria Carlo Bonomi, che però si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni alla stampa, Federica Brancaccio, presidente ance e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.