Al via da Carolei, il tour del giovane cantautore cosentino Giovanni Segreti Bruno

COSENZA – La giovane stella del firmamento musicale calabrese Giovanni Segreti Bruno decide di ripartire dalle origini. Domani, martedì 30 aprile il cantautore ventisettenne partirà con “Nel mio tour nascono i fiori. Data zero” proprio dalla Calabria. Il live si terrà infatti presso la “Filanda dei Quintieri” a Carolei. Qui presenterà i brani del disco, ma anche quelli che hanno caratterizzato il suo percorso musicale, tra cui “Ti voglio bene” (facente parte della colonna sonora dell’ultimo film per il cinema di Federico Moccia, “Mamma qui comando io”); “L’amore non fa per me” (con il quale il cantautore vinse “Area Sanremo 2018”, unico calabrese nella rosa dei vincitori); “Mistress” (nel cui videoclip è presente il noto attore Massimiliano Varrese, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, che si sta dedicando, assieme all’artista, alla stesura del suo singolo dell’estate con cui uscirà a breve); “La strada di casa”, brano apripista del disco, e alcuni singoli di altri artisti, tra cui Leonard Cohen, Lucio Dalla, Mina, Amy Winehouse.

Il tour promuoverà il primo disco dal titolo “Nella mia stanza nascono i fiori”, uscito l’8 dicembre scorso e vincitore del bando “NuovoImaie 2023”. L’intero ricavato dello spettacolo, che sarà prodotto da Gianni Testa e dalla etichetta Joseba Label, verrà devoluto per la realizzazione di uno spazio dedicato a ragazzi e famiglie della comunità.

Il concerto-evento, fortemente voluto da don Davide Gristina e dalla Parrocchia San Pietro di Carolei, prevede un doppio momento: alle ore 20 talk di presentazione condotto da Francesca Ramunno, voce di RLB Radioattiva, durante il quale si parlerà delle esperienze vissute dall’artista e delle canzoni contenute nel disco; alle 20,30 avrà inizio il concerto. L’opening act sarà a cura della cantautrice calabrese Alessandra Latino. Il concerto ospiterà il cantautore cosentino L’Ennesimo, mentre al dj set Nadja, dj resident di “Muccassassina” a Roma. Ad accompagnare alla chitarra il cantautore sarà Marco Fazio. Strumenti dunque, ma anche componenti elettroniche.