Cosenza: acquedotto Abatemarco, domani interruzione dell’erogazione idrica

COSENZA – Un’interruzione dell’erogazione idropotabile si registrerà domani, giovedì 16 maggio in città, a causa della disalimentazione dell’impianto di sollevamento Nascejume dell’acquedotto Abatemarco, necessaria per l’esecuzione di una serie di lavori di manutenzione agli impianti gestiti da Enel distribuzione in località Licastro, nel comune di San Donato di Ninea.

A comunicarlo al Comune è stata la Sorical, precisando che l’impianto di sollevamento sarà disalimentato dalle ore 8,30 alle ore 15,30. “A conclusione dei lavori di competenza dell’Enel – prosegue la comunicazione di Sorical – l’impianto di sollevamento sarà predisposto al riavvio con contestuale ripristino dell’erogazione idropotabile. Per la sola utenza Merone del Comune di Cosenza, l’erogazione idropotabile sarà garantita dall’accumulo del serbatoio regionale di Cozzo Muoio”.