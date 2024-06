«Gioffré colpito da 41 coltellate in tre fasi. Morto in 1-2 minuti per shock emorragico e insufficienza respiratoria»

COSENZA – Nova udienza oggi in Corte d’Assise a Cosenza del processo per l’omicidio di Rocco Gioffrè, 75 anni, ucciso con diverse coltellate in un appartamento di una palazzina in via Monte Grappa, il 14 febbraio dello scorso anno da Tiziana Mirabelli, che cinque giorni dopo, confessò tutto costituendosi ai carabinieri di Cosenza.

Come sempre l’imputata Tiziana Mirabelli, difesa dall’avvocato Cristian Cristiano era presente in aula. L’udienza di oggi ha visto la testimonianza dei periti Vannio Vercillo (anatomopatologo che effettuò la prima ispezione cadaverica sul luogo del delitto) e del medico legale Silvio Cavalcanti che hanno effettuato l’autopsia sul corpo di Gioffrè e poi redatto la consulenza.

La prima ispezione a casa. Morto 72 ore prima del rinvenimento

il medico legale Berardo Silvio Cavalcanti e il dottore Vannio Vercillo, anatomopatologo hanno spiegato alla corte le loro evidenze in base all’autopsia. In particolare il dottor Vercillo ha evidenziato che da una sua prima ispezione nell’appartamento ha evidenziato subito la presenza di diverse tracce di sangue sia nella zona notte, ma anche dal corridoio fino al bagno ed pè stato possibile notare anche alte tracce di sangue provocate «da strisciamento di sangue sul pavimento». All’interno del bagno «nella vasca era presente una coperta intrisa di sangue». Il dottor Vercillo ha spiegato che il corpo era «avvolto da coperte e cellophane e si trovava sul pavimento. Gli indumenti erano intrisi di sangue e corrispondenti alle lesioni rinvenute sul cadavere». Ha collocato la morte di Gioffrè a «72 ore prima della sua ispezione» e il corpo sarebbe rimasto sul pavimento e non sul letto.

Inflitte 41 coltellate, letali i colpi ai polmoni

Il corpo di Gioffrè è stato poi spostato in obitorio e 3 giorni dopo è stato effettuata l’autopsia. Dalla consulenza spiegata in aula dai due periti e dalle loro ipotesi, emerge che l’azione omicida si è svolta in 3 fasi con il Gioffrè afferrato e bloccato con il pugno della mano sinistra della Mirabelli che lo avrebbe poi colpito con 41 coltellate, la maggior parte di queste tra la clavicola e il petto: la metà di queste coltellate sono state penetranti all’interno del corpo, le altre sottocute. Di queste coltellate 11 hanno interessato i polmoni: 3 a quello destro e 8 a sinistra. La morte sarebbe sopraggiunta in 1-2 minuti. Letali, infatti, sia i colpi che hanno raggiunto i polmoni, rompendo la pluora e che hanno provocato una gravissima insufficienza respiratoria, ma anche lo shock emorragico: Gioffrè avrebbe perso tantissimo sangue: «la parte prevalente di perdita ematica si è riversata all’esterno».

Azione omicida in tre fasi

Spiegano i periti che nella prima fase l’omicida si trovata frontalmente alla vittima e ha colpito Gioffrè con una serie di «coltellate penetranti tra il collo e il torace provocando il sanguinamento delle vie aeree». Poi, la seconda fase quando l’uomo inizia a flettere il tronco viene raggiunto dalle coltellate nella regione sovrascapolare. Infine in una terza fase, quando l’uomo sta per stramazzare al suolo e poggia le mai e le ginocchia sul pavimento, viene colpito alla nuca. Per quanto riguarda l’arma utilizzata e il tipo di colpi, i due periti spiegano che è stata utilizzato un coltello sia di punta che di taglio, con «filo monotagliente a lama liscia».

Le lesioni sul volto di Gioffrè e sulla mano della Mirabelli

Per quanto riguarda invece il volte di Giorrè i due medici evidenziano che la vittima presentava delle lesioni al viso, in particolare degli ematomi che riguardavano la fronte, la zona del sopracciglio fino al mento. Il PM chiede al dottor dottor Vannio Vercillo se abbia avuto modo di visitare Tiziana Mirabelli. La risposta del medico è affermativa: «è stata visitata il 19 febbraio e dalla ispezione visiva è emerso che la Mirabelli presentava alcune «ferite alla mano sinistra, all’indice e alla base del pollice, un evidente ematoma sul mignolo che era tumefatto e gonfio, tanto che non lo riusciva a flettere, e all’estremità della mano destra sul dorso».

Lesioni sulla mano della Mirabelli dovute ai colpi inferti con il coltello

Il 24 febbraio, questa volta insieme al dottor Cavalcanti, Vercillo effettua una seconda visita in carcere alla Mirabelli: «ci siamo concentrati proprio sulle mani per verificare se vi fossero lesioni. La Mirabelli presentava una medicazione in garza e cerotto priva di sangue al quinto dito della mano destra e poi una medicazione anche all’estremità del secondo dito della mano sinistra mentre sul dorso non abbiamo riscontrato nessuna lesione». Per quanto riguarda la mano destra c’era un piccolo esito lineare interfalangeo del mignolo e il dito era dolente». Qui la conclusione: l’ematoma al mignolo e all’estremità destra della mano sono compatibili con i colpi dati in successione «nel momento in cui la donna impugna il coltello. Il mignolo è il primo dito che impatta sulla lama, dunque si tratta di una lesione autoinferta» a causa della dinamica. «Bisogna considerare che i due soggetti erano in movimento».

Il controesame e i dubbi della difesa sulle lesioni della Mirabelli

Nel controesame, l’avvocato della Mirabelli, Cristian Cristiano, ha subito evidenziato che le 41 coltellate di cui si parla non sono presenti nella perizia medico-legale. Vercillo sul punto ha precisato che il numero indicato era contenuto nella relazione dell’esame cadaverico esterno. Ha quindi ribadito che rispetto a un primo esame che viene svolto tramite ispezione cadaverica, con l’autopsia si evidenziano una serie di elementi che spesso non è possibile vedere ad un primo esame.

Ma il punto più dibattuto è stato quello relativo ai tramuti sul volto di Gioffrè e sulla mano della Mirabrelli provocati non dalle coltellate inferte ma da un pugno sferrato alla vittima. L’avvocato evidenzia che nella relazione di Vercillo viene scritto che il trauma al viso di Gioffrè può essere compatibile con un pugno mentre «oggi in aula ci dice altro ovvero che le lesioni al volto di Gioffrè sono provocate dalla sua caduta sul pavimento e dalle convulsioni». Vercillo spiega che «inizialmente avevo ipotizzato un pugno in presenza anche di un gonfiore e di un ematoma sulla mano della Mirabelli. Poteva rientrare in una delle ipotesi. La lesività sul volto della vittima non può essere ricondotta solo ad un pugno, non escludiamo però ci possa essere stato».