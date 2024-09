Giampiero Rizzo lascia il Comando dei vigili del fuoco di Cosenza. Dirigerà quello di Messina

COSENZA – Venerdì 27 settembre, alle ore 10:00, presso l’aula formazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Giampiero Rizzo, promosso a Dirigente Superiore, incontrerà la stampa a fine del suo mandato come Comandante dei Vigili del Fuoco di Cosenza per andare ricoprire la carica di Comandante dei Vigili del Fuoco di Messina. Al termine dell’incontro con la stampa, si terrà la Cerimonia informale per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del Vice Comandante Ing. Paolo De Bastiani.

Nato a Cosenza 60 anni fa, Rizzo è entrato a far parte del Corpo dei Vigili del Fuoco nel 1994 presso il Comando di Torino ed aveva preso le redini dei Comando dei vigili del Fuoco di Cosenza il 2 settembre 2021, in sostituzione dell’ingegnere Giuseppe Bennardo ,andato a dirigere il comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro. Da funzionario direttivo del Corpo, Giampiero Rizzo ha prestato servizio anche a Roma e Crotone. Nel 2016 ha ottenuto la promozione a primo dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco. In qualità di comandante ha prestato servizio ai comandi di Taranto, Vibo Valentia, Treviso e Cosenza. Ora la destinazione in Sicilia.