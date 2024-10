Gabriele Garofalo, lo studente di Cosenza premiato al Quirinale tra i migliori d’Italia

COSENZA – Il Sindaco Franz Caruso ha espresso le sue più vive congratulazioni a Gabriele Garofalo, lo studente cosentino premiato questa mattina al Quirinale, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che gli ha consegnato, nel corso della tradizionale cerimonia promossa dalla Federazione nazionale Maestri del Lavoro, la medaglia di “alfiere del lavoro”, attribuita ai 25 migliori studenti d’Italia.

“Sono queste le notizie che ci rendono particolarmente orgogliosi – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso nel suo messaggio di congratulazioni – perché danno l’esatta misura di come nella nostra città si stiano formando e sviluppando fervide intelligenze che potranno degnamente rappresentare la classe dirigente del domani. Gabriele Garofalo è una di queste intelligenze e noi siamo particolarmente lieti, come città e come cosentini, del riconoscimento che gli è stato assegnato dal Capo dello Stato e che lo annovera tra i migliori studenti del nostro Paese. Gabriele Garofalo – ha detto ancora il Sindaco Franz Caruso – ha ricevuto la meritata medaglia di “alfiere del lavoro” per l’encomiabile profitto riportato nei suoi anni trascorsi al Liceo Classico “Telesio” dove ha mantenuto la media costante del 10. Nessun traguardo gli sarà precluso e sono certo che anche il suo corso di studi universitari in Lettere Cristiane e Classiche, all’Università Pontificia Salesiana di Roma, lo vedrà tra i migliori studenti.

Gabriele è uno studente da prendere ad esempio. A lui avevo già espresso le mie più vive congratulazioni per la brillante affermazione conseguita durante la XIII edizione del premio letterario “Isabella Morra”, svoltasi a Monza proprio un anno fa. Un riconoscimento che era stato ricevuto da una delle esponenti di spicco di una delle case editrici più importanti d’Italia, Mursia. Il prestigioso riconoscimento di Alfiere del Lavoro attribuitogli oggi dal Presidente della Repubblica è il degno coronamento di un percorso di studi che ha reso Gabriele Garofalo una delle eccellenze provenienti dalla scuola cosentina che si è sempre segnalata come un’autentica fucina di talenti dalla quale emergono molto spesso giovani con una formazione e profitti scolastici invidiabili. A lui e alla sua famiglia – ha concluso Franz Caruso – giunga il plauso mio personale e quello di tutta l’Amministrazione comunale”.