Fusione Cosenza, Rende e Castrolibero: Pd, Mancini guiderà i comitati del “Sì”

COSENZA – Dopo l’avvio da parte della Federazione Provinciale del Partito Democratico di Cosenza, dei comitati per il sì alla fusione dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, il coordinamento di tali comitati è stato affidato a Giacomo Mancini, già deputato e oggi dirigente regionale del PD. “È essenziale che i cittadini possano esprimersi su un progetto che la sinistra cosentina ha portato avanti per decenni e che cambierà radicalmente il futuro del nostro territorio, portando alla creazione di una delle città più importanti del Mezzogiorno”.

“Questa non è una semplice nomina interna al partito, ma un incarico strategico che guarda all’esterno, puntando a coinvolgere l’intera comunità, anche chi si è allontanato dal PD o proviene da percorsi diversi nel centrosinistra dell’area urbana. Mancini, con la sua esperienza e il forte legame con il progetto della città unica, rappresenta una figura capace di guidare con competenza questo percorso”. Nei prossimi giorni, Giacomo Mancini e la Segreteria provinciale terranno un incontro per definire e organizzare le attività dei comitati con un calendario serrato di attività, consapevoli che il tempo per agire è limitato e va sfruttato al meglio.