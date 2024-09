Fratoianni a Cosenza rilancia il campo largo. E boccia l’autonomia “puntiamo al milione di firme”

COSENZA – Forte del risultato delle ultime europee grazie anche al numero notevoli di voti raccolti da Mimmo Lucano e Ilaria Salis Nicola, Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana riparte da Cosenza. Ospite di un circolo della sinistra che riunisce l’area urbana di Cosenza, Rende e comuni limitrofi, si proietta alle prossime elezioni e al campo largo.

“Per le prossime regionali stiamo lavorando su più livelli perché la coalizione alternativa alla destra sia in grado di offrire credibilità agli elettori, impegnandosi su temi politici e stiamo strutturando il campo largo. Ma tutto deve avvenire sempre nel rispetto delle articolazioni locali dei singoli partiti. Discuteremmo a livello nazionale delle prossime alleanze in vista delle Regionali, consapevoli che l’obiettivo comune è battere il centrodestra che adesso sta governando con Roberto Occhiuto. Di certo qui Sinistra italiana può fare affidamento su un ottimo partito in grado di lavorare in questa direzione”. Primo obiettivo a livello nazionale l’abolizione del DDl Calderoli: “lavoriamo per arrivare al milione di firme per il referendum contro l’Autonomia differenziata. Sul questa materia non può esistere una posizione ibrida come quella del presidente della Regione Calabria, Occhiuto. Bisogna essere chiaramente pro o contro il provvedimento spacca Italia. Chi non si batte convintamente contro è dalla parte di chi vuole umiliare il Mezzogiorno”

“Vedremo cosa proporrà il Governo con la legge di bilancio, ma i primi segnali sono preoccupanti. Il provvedimento – ha aggiunto – penalizzerà settori decisivi come sanità e lavoro. La Meloni sbandiera i numeri dei nuovi occupati, ma non fa i conti con il crollo del potere d’acquisto”