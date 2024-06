Fornace africana: Cosenza tra le città più calde. Giovedì e venerdì picco di 40 gradi. Quanto durerà?

COSENZA – Come ampiamente annunciato l’anticiclone subtropicale sta acquistando sempre più forza, con il suo carico di aria rovente che dal Nord Africa sta interessando buona parte dell’Italia. La Calabria, così come l’estremo Sud e le due Isole maggiori, sono le regioni maggiormente colpite e qui l’anticiclone africano raggiungerà la sua massima intensità. E la città di Cosenza si conferma come una delle più roventi. Ieri si sono toccati i 36 gradi, oggi non si andrà lontano, anche se saranno giovedì e venerdì le due giornate più calde di questa intensa ondata con le temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi nella Valle del Crati. In città, inoltre, l’effetto “isola di calore” amplificherà la sensazione di afa. E al caldo già insopportabile di questi ultimi giorni si aggiungerà anche il fastidio dell’umidità che aumenta la percezione di calore e rende le notti insopportabili.

La domanda che si fanno tutti è quanto durerà questa caldo? Al Centro Nord poco, visto che da venerdì l‘anticiclone inizierà a perdere potenza colpito da impulso di aria più fresca che come primo effetto avrà quello di far calare le temperature, poi si scateneranno piogge e temporali. L’anticiclone inizierà ad arretrare con il caldo che resisterà sull’estremo Sud ancora per sabato e fino alla giornata di domenica. Ma p avere un ritorno a condizioni accettabili bisognerà aspettare l’inizio della prossima settimana. Continuerà comunque a fare caldo, ma le temperature saranno più sopportabili.