“Festa del Cioccolato”, così RLB ha trasformato Corso Mazzini in un grande palcoscenico all’aperto

COSENZA – RLB, storica e amata radio cosentina, si è confermata ancora una volta tra le protagoniste assolute della 21esima edizione della Festa del Cioccolato, la tre giorni più dolce della città che ha celebrato il cioccolato in ogni sua forma su Corso Mazzini da venerdì a domenica, con la presenza di decine di migliaia di persone. L’evento, che da anni richiama visitatori anche da tutta la Calabria, ha visto la partecipazione entusiasta di grandi e piccini lungo l’isola pedonale della città, per una tre giorni all’insegna del gusto e del divertimento, dove la dolcezza del cioccolato si è fuso perfettamente con l’armonia e la bellezza di musica, danza e spettacolo in ogni sua forma.

RLB alla festa del Cioccolato tra musica, danza e spettacolo

Dal primo giorno RLB ha accompagnato gli amanti del cioccolato e della buona musica in un viaggio indimenticabile, che ha messo in luce i talenti emergenti del territorio, insieme ai grandi nomi della scena artistica cosentina. In pieno spirito “radio della gente”, l’emittente ha regalato momenti di intrattenimento che hanno spaziato dai generi tradizionali a quelli moderni, dando voce a una varietà di artisti che hanno portato in scena la propria passione e creatività. E i numeri testimoniano il grande sforza dell’emittente: 12 momenti musicali live, 10 scuole di danza ed oltre 200 artisti tra ballerini e performer che hanno intrattenuto il pubblico presente.

Ogni giornata ha visto alternarsi cantanti, spettacoli di danza, interventi di comicità e cabaret, musicisti e animatori che hanno trasformato Corso Mazzini in un grande palcoscenico all’aperto. Tra gli artisti che si sono esibiti, giovani talenti locali in cerca di affermazione e interpreti affermati, che hanno voluto regalare alla città di Cosenza momenti di grande intensità artistica.

Ospiti, sorprese e il coinvolgimento del pubblico

Non sono mancati ospiti speciali e sorprese, che hanno reso l’atmosfera ancora più coinvolgente. E i visitatori sono stati anche loro i protagonisti di ogni esibizione, partecipato attivamente, ballando e cantando insieme agli artisti, grazie anche alla professionalità degli speaker che si sono alternati nella conduzione e alla regia curata da Alfredo Miceli Beatman e DJ Noise. L’iniziativa ha rappresentato non solo un’occasione per celebrare la bontà cioccolato, ma anche un’opportunità per riaffermare l’impegno di RLB nella valorizzazione delle potenzialità artistiche legate al territorio.

Storicamente la voce della gente, un faro per i giovani che desiderano esprimersi e un punto di riferimento per tutta la comunità cosentina. Anche quest’anno la storica emittente cosentina ha dimostrato di essere molto più di una semplice radio: un’entità viva e presente, che sa farsi portavoce dei valori e della cultura della sua gente. “Un microfono tra la gente”; “Musica ovunque”; “Stretti come un puzzle”. Emozioni che si rincorrono e restano nel cuore di un cartellone ricco di bellezza e autenticità, genuinità, unione. Insomma, questa nuova edizione della Festa del Cioccolato è stata ancora una volta per RLB un trionfo di sapori e suoni, un evento che ha lasciato tutti con il sorriso e la voglia di ritrovarsi il prossimo anno per una nuova indimenticabile festa dolcissima.

Tutti gli artisti di RLB che si sono esibiti:

Venerdì 25 ottobre

In Punta di Piedi di Giusy Massarini

Anise

Antonio Grosso School

Giada Iuliano

I Calabroni

Tersicore Danza di Natascia Cucunato

Sabato 26 ottobre

Nuovo Centro Danza di Raffaella Runco

Free Love

Emmea Show Academy

Hale Bopp Danza di Erika Spaltro

I Ragazzi del Juke Box live band

Jessica Nudi

Pippo Tocci

Art Show Dance Academy di Giuseppe Ferraro

Dj El Dan

Dancing Club con Domenico Gaudio e Alex Venneri

May Dance Star di Maria Teresa Marcianò

Desyrè Malizia

Domenica 27 ottobre

Mimmo Palermo e Giancarlo Pagano

Mattia Ciranno

Cinghios Group e Italo Palermo

Hale Bopp Danza di Erika Spaltro

Tatiana

Nausicaa Dance Ads di Roberto Soliberto

911 live band

Antonio Grosso

Domenica Surace