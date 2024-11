Festa dei Calabresi nel Mondo 2024: “Medaglia d’Oro” per il gruppo Binetti di Rende

ROMA – Riconoscimento per il Gruppo Binetti all’evento che celebra le eccellenze calabresi, onorando personalità e imprese che si sono distinte per il loro contributo significativo alla comunità, sia in Italia che all’estero. La premiazione, che si è tenuta nella Sala della Promoteca in Campidoglio, a Roma – nell’ambito della Festa dei Calabresi nel Mondo che quest’anno ha avuto il titolo “Connettere per creare sviluppo: infrastrutture e ponte sullo stretto” – rappresenta una delle iniziative chiave dell’Associazione Brutium, fondata con l’obiettivo di mantenere vive le tradizioni e i valori culturali, storici e spirituali della Calabria. Brutium si impegna a creare legami solidi tra i calabresi ovunque essi si trovino nel mondo, promuovendo la collaborazione culturale, scientifica e sociale attraverso la sua rete globale.

L’onorificenza della “Medaglia d’Oro di Calabria” è stata conferita a coloro che, con il loro lavoro e impegno, hanno contribuito a elevare il nome della Calabria in Italia e all’estero. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza di valorizzare il talento calabrese e di trasmettere alle future generazioni l’amore per la propria terra d’origine.

Per il Gruppo Binetti, che ha sede a Rende, in via Bari, questo riconoscimento rappresenta un traguardo importante, che riflette la dedizione e l’impegno profusi nel settore delle soluzioni per la mobilità e la tecnologia degli ascensori. Con un forte legame alla propria terra, l’azienda ha sempre lavorato con passione e visione per migliorare la qualità della vita delle persone, tenendo alto il nome della Calabria.

“Siamo onorati di ricevere questo importante riconoscimento” afferma Danilo Binetti, CEO di Gruppo Binetti “Intendiamo portare avanti il nostro impegno per la crescita del nostro territorio con rinnovata dedizione, convinti che la classe imprenditoriale possa fare la differenza nel tessuto sociale della regione”. La premiazione del Gruppo Binetti è stata un momento di grande orgoglio, non solo per l’azienda ma per tutti i calabresi, riconoscendo il contributo che realtà locali come la loro offrono al progresso e alla crescita della Calabria, e dell’Italia intera.