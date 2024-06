COSENZA – Così come per la Provincia di Crotone, anche in Provincia di Cosenza il partito più votato alle Elezioni Europee è stato Il Movimento 5 Stelle. Il partito guidato da Giuseppe Conte, che nel dato generale italiano è sceso sotto il 10%, tanto che lo stesso ex Premier ha parlato di “risultato deludente che merita una riflessione interna per cercare di capire le ragioni di un risultato che non ci aspettavamo“, al Sud ha ottenuto un ottimo numero di consensi. È il primo partito in Campania mentre nel Cosentino, è risultato il più votato, trascinato soprattutto dalla città di Cosenza (19,93%), a Corigliano-Rossano (28,99%) e dai altri grossi centri visto che risulta il primo partito anche a Rende (21,31%) e Montalto Uffugo (28,08).

Quando mancano poco meno di un centinaio di sezioni (Qui i risultati), il dato al momento si attesta al 20,36% con quasi 50mila voti. Il secondo partito più votato in provincia di Cosenza è Fratelli D’Italia al 18,4%. Segue Forza Italia al 16.2%, Partito Democratico al 14,4% e Stati Uniti D’Europa di Matteo Renzi che si colloca poco sotto il 9%. Bene la Lega ottiene il 7,9% mentre Alleanza Verdi e Sinistra è al 6,5%.

I candidati più votati in Provincia di Cosenza

Tra i candidati più votati in provincia di Cosenza, in ordine di voti ricevuti, Giuseppina Princi (FI), Giorgia Meloni (FDI), Antonio Tajani (Fi), Pasquale Tridico (M5S), Filomena Greco (Stati Uniti D’Europa), Luciana De Francesco, Lucia Annunziata (Pd), Antonio Decaro (Pd), Mimmo Lucano (AVS) e Simona Loizzo (Lega).