Estate in città, a via Popilia l’iniziativa “Cosenza che balla”

COSENZA – Ballare per trascorrere in allegria le calde serate d’estate. Dal prossimo 13 giugno, su proposta dell’assessore Francesco De Cicco, tutti i giovedì di giugno e di luglio si terranno appuntamenti speciali rivolti a chi vorrà trascorrere una serata diversa.

Il prossimo giovedì, musica con Asia e danza con la Maestra di ballo Nadia Perna. Chi vorrà potrà raggiungere la piazzetta Largo Di Lauro, in via Popilia (di fronte al centro anziani). L’iniziativa “Cosenza che balla” è prevista ogni giovedì alle ore 21, fino a luglio, in collaborazione con il Centro Sociale di via Popilia.