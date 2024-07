Espulsi dal Pd di Cosenza: Tinto, Graziadio e Trecroci ricorrono alla Commissione di Garanzia Regionale

COSENZA – I tre consiglieri comunali Gianfranco Tinto, Francesco Graziadio e Aldo Trecroci, che recentemente sono stati espulsi dalla Commissione di Garanzia Provinciale, presieduta dall’ex sindaco Salvatore Perugini, dal Partito Democratico cosentino, rei di aver costituito a Palazzo dei Bruzi un nuovo gruppo consiliare uscendo da quello del Pd, dove erano stati eletti nel 2021, nella coalizione di centrosinistra che ha eletto sindaco di Cosenza, Franz Caruso, restando però iscritti al Partito Democratico, hanno presentato ricorso alla Commissione di Garanzia Regionale, ovviamente sempre del Pd.

Un ricorso che come sostengono i bene informati quasi sicuramente verrà accettato, facendo di fatto rientrare i tre consiglieri nel Pd. D’altro canto anche nella Direzione Nazionale di ieri, proprio la segretaria nazionale Elly Schlein non avrebbe “gradito” il provvedimento eseguito nei confronti dei tre consiglieri comunali. Per il consigliere comunale Gianfranco Tinto, come ha dichiarato a QuiCosenza, l’espulsione decretata dalla Commissione di Garanzia Provinciale del Pd, è stata una vera e propria sorpresa, “perché interpretando lo Statuto del Partito, questa commissione avrebbe dovuto sospendere ogni attività, in seguito alle dimissioni di ben tre componenti”.