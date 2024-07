Elettrodotto Montalto: residenti di Pianette e Lucchetta esasperati, cavi ‘friggono’ sulle loro teste

MONTALTO UFFUGO – In un clima cordiale i componenti del comitato, che da quasi 20 anni lottano contro l’Elettrodotto Laino – Feroleto – Rizziconi, hanno esposto al sindaco Faragalli, da poco insediato, tutte le loro preoccupazioni sugli effetti che l’elettromagnetismo produce sulla salute umana.

Il comitato dei cittadini delle frazioni Pianette e Lucchetta, ormai esasperati dai cavi che “friggono” sulla loro testa, ha invitato il neo sindaco ad occuparsi della vicenda “elettrodotto” in prima persona, senza delegare nessuno e chiedendo allo stesso di farsi promotore di un incontro con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Il sindaco Faragalli ha accolto le istanze del comitato comunicando ai presenti che affronterà l’argomento in prima persona e compatibilmente con gli impegni istituzionali propri e del presidente Occhiuto procederà a comunicare la prima data utile per l’incontro in Regione. Incontro che si cercherà comunque di realizzare nella prima decade di settembre. Inoltre, sempre Faragalli, ha richiesto al comitato le relazioni peritali prodotte negli anni e una cronistoria di tutta la spinosa vicenda. Sull’incontro il comitato esprime cauta soddisfazione e fiducia. Troppe volte le delusioni sono state cocenti a causa del comportamento delle istituzioni locali che non hanno mai affrontano la questione con la giusta determinazione e\o proponendo soluzioni impraticabili che sono servite solo a dilatare i tempi.

L’unica soluzione è l’interramento dei cavi, possibilità percorribile come già avvenuto in altre regioni dove le istituzioni, la politica e i cittadini, hanno dimostrato che la salute umana viene prima di ogni servizio e di ogni profitto.