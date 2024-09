Dopo tre anni il colonnello Spoto lascia il Comando provinciale dei carabinieri di Cosenza

COSENZA- “Questi tre anni trascorsi a Cosenza, il mio rapporto con la stampa è stato caratterizzato da una grande cordialità”- Ha esordito così, il colonnello dei carabinieri Agatino Spoto che per tre anni ha guidato il Comando Provinciale di Cosenza, nel salutare la stampa cosentina. Il colonnello Spoto, lo ricordiamo da lunedì prossimo passerà a Capo di Stato maggiore della legione carabinieri Lazio, mentre a Cosenza arriverà l’attuale Capo di stato maggiore di Catanzaro, il colonnello Andrea Mommo. Per il colonnello Spoto questi tre anni cosentini, sono stati anni intensi, appaganti dove sono stati raggiunti importanti risultati, dai maxi blitz Reset e Recovery, agli arresti effettuati nella Sibaritide con l’inchiesta Athena, ed è stato dato un contributo notevole alla popolazione in termini di vicinanza e di prossimità.

