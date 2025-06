Degrado all’Autostazione di Cosenza, colloquio tra il sindaco e il prefetto per adottare misure ad hoc

- Advertisement -

COSENZA – Dopo i nostri recenti servizi in cui abbiamo raccontato di risse ed episodi di degrado all’autostazione di Cosenza, si è tenuta ieri a Palazzo dei Bruzi, una riunione della Commissione consiliare verde pubblico, quartieri e sicurezza, per accendere maggiormente i riflettori sulle gravi problematiche strutturali e le criticità legate alla sicurezza dell’area che rappresentano ormai un pericolo per cittadini e viaggiatori. Tra gli interventi richiesti al termine dell’incontro, l’istituzione di un tavolo permanente per il monitoraggio e la gestione dell’emergenza. Chiesta anche un’interlocuzione con il prefetto di Cosenza, finalizzata a valutare la possibilità di un presidio H24 dell’area, anche attraverso l’impiego delle forze dell’ordine o del personale militare.

Nella stessa giornata di ieri, c’è stata anche un’interlocuzione telefonica tra il sindaco di Cosenza, Franz Caruso e il prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano la quale ha sottolineato di avere già provveduto ad un aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine nella zona, proprio dopo aver visto il nostro servizio in cui abbiamo mostrato non solo una rissa tra una decina di persone ma anche il racconto di cittadini, commercianti e viaggiatori che frequentano l’autostazione.

Il Prefetto, secondo quanto emerso, ha annunciato al primo cittadino la volontà di istituire un tavolo per affrontare le criticità e di attivare un presidio fisso di polizia per monitorare l’area dell’autostazione, così come richiesto da tempo, almeno nelle ore serali, al fine di garantire maggiore controllo e sicurezza. “Sono contento che dopo il servizio pubblicato dalla redazione di Quicosenza – dice l’assessore Pasquale Sconosciuto alla nostra redazione – che quantomeno siano aumentati i servizi di controllo da parte della Questura nella zona”.